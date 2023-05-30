Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Konteynerlerin Üstü Çatıyla Kaplanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Afşin ilçesinde kurulan konteyner kentlerde çatı çalışması başlatıldı.

Çekmeköy Konteyner Kent Yaşam Alanı'ndaki konteynerlere, depremzede vatandaşların talebi sonrasında çatı donatısı eklendi.

Afşin Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalar dron ile görüntülendi.

Yetkililer, depremin ardından kurulan Fidanlık Konteyner Kent'e 802 ve Çekmeköy Konteyner Kent'e 350 olmak üzere toplam 1152 konteyner yerleştirildiğini belirterek, şimdiye kadar 350 konteynere çatı yapıldığını kaydetti.