Kahramanmaraş'ta depremzedeler için 127 Kırgız çadırı kuruldu

Kahramanmaraş'ta, Kırgızistan'ın depremzedeler için gönderdiği 127 çadır kuruldu.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, depremzedeler için geçici barınma alanları kurulmaya devam ediyor. Kırgızistan'ın depremzedeler için gönderdiği 127 kıl çadırın Kahramanmaraş'ta kurulumu tamamlandı.

Kırgızistan'ın ikinci arama kurtarma ekibiyle dün Kahramanmaraş'a gelen Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev, böyle bir depremi ilk kez gördüklerini belirterek, "Büyük bir özveriyle çalıştığınızı biliyorum" dedi.

"Ne olursa olsun yanınızdayız"

Daha sonra yerel makamları ziyaret ederek arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Acikeyev, bu zor günlerin de geçeceğini söyleyerek, "Böyle bir olaylar tekrarlanmasın. Ne olursa olsun yanınızdayız. Çağırırsanız çağırmasanız da yardım elimizi uzatacağız" dedi.

Kırgızistan'ın kurduğu çadır kampı ziyaret eden Bakanı Acikeyev, dün 100 kişilik ikinci arama-kurtarma ekibi getirdiklerini belirterek, "Ayrıca tam donanımlı mobil hastane, 20 çadır ve daha önce gönderdiğimiz 78 Kırgız çadıra ilaveten 49 çadır daha getirdik. Böylece toplam 127 çadır getirmiş olduk" dedi.

Acikeyev, mobil hastanede çalışacak cerrah, travmatoloji uzmanının aralarında bulunduğu 5 sağlık görevlisini de beraberinde getirdiklerine işaret ederek, toplam 167 kişiden oluşan Kırgızistan ekibinin gece gündüz arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. - KAHRAMANMARAŞ