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Kahramanmaraş'ta Depremzededen Roma Dönemine Ait Mezar Bulundu

Kahramanmaraş'ta Depremzededen Roma Dönemine Ait Mezar Bulundu
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı'nda Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezar bulundu. Mezar incelenmek üzere kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'yle yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezar bulundu.

Nurdağı ilçesinde bir depremzede, afette yıkılan evinin yerine yenisini yapmak için Yerinde Dönüşüm Projesi'nden yararlandı.

İş makinesinin temel kazısı sırasında mezar bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Ekiplerin Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirmesi üzerine bölgede çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

Roma dönemine ait 4 odalı mezarda 3 insana ait kemik bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Kahramanmaraş gaziantep Nurdağı Roma

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