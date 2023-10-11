Kahramanmaraş'ta depremzededen fazla ücret alan taksiciye dava açıldı

Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirdiği depremzededen fazla ücret aldığı iddiasıyla hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açılan taksicinin yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.O. hazır bulundu, müşteki M.A.A. duruşmaya katılmadı.

Sanık A.O. savunmasında, suçlamaları reddederek, M.A.A. ile 7 bin liraya anlaştığını, yolculuk ve bekleme süreleri nedeniyle müştekinin kendi isteğiyle hesabına 8 bin lira yatırdığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 3 gün sonra Kayseri'ye gelmek isteyen afetzede M.A.A, bulunduğu ilde taksici A.O. ile irtibata geçmiş, görüşmede A.O'nun, depremzede vatandaştan 11 bin lira talep ettiği öne sürülmüştü.

Mecbur kaldıkları için taksicinin istediği ücretin 3 bin lirasını Kahramanmaraş'ta, kalanını ise Kayseri'ye ulaştıktan sonra verdiğini, yaptığı araştırmada ise Kahramanmaraş- Kayseri arası taksi ücretinin 4 bin lira olduğunu öğrendiğini belirten M.A.A, Kayseri Adliyesine gidip taksiciden şikayetçi olmuştu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine A.O. hakkında 2 Mart'ta soruşturma başlatıp Kahramanmaraş'taki adli makamlara resmi yazıyla bilgi vermişti.