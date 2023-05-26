Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta Ümraniye Belediyesi tarafından afetzede çocuklara bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Ümraniye Belediyesi tarafından afetzede çocuklara bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Karacasu Konteyner Kent'te kalan ailelere mensup çocukların motivasyonunun artırılması amacıyla bisiklet dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Genel Sorumlusu Mehmet Yarıcı, gazetecilere, Türkiye'yi derinden etkileyen felaket sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için başlattıkları çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın afetzede çocuklara bisiklet sözü verdiğini hatırlatan Yarıcı, "İsmet Yıldırım başkanımızın talimatları doğrultusunda Karacasu yerleşkesinde 500 konteynerlik bir yaşam merkezi inşa etmiştik. Bugün de başkanımızın söz verdiği gibi her çocuğa bir bisiklet kampanyasında bütün etaplarımıza bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Ümraniye Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title