Kahramanmaraş'ta Depremzede Apartman Davası Karara Bağlandı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 49 kişiye mezar olan Melike Hanım Apartmanı davasında karar duruşması görüldü. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada apartmanın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş'a 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi, arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu ise beraat etti.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede statik proje müellifi ve fenni mesul Sıtkı Okumuş ile arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık tavukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Okumuş, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Sıtkı Okumuş'un cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, fenni mesul Sıtkı Okumuş'a 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi, arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu ise beraat etti.