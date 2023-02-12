Kahramanmaraş'ta depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden kaçanlardan 40'ı, güvenlik güçleri tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı.
Firariler Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel