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Kahramanmaraş'ta depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı

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Kahramanmaraş'ta depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden kaçanlardan 40'ı, güvenlik güçleri tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı.

Firariler Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Güncel Haberler

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