Kahramanmaraş'ta depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden kaçanlardan 40'ı, güvenlik güçleri tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı. Firariler Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Cumhuriyet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.