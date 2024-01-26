Kahramanmaraş'ta Depremler Kongresi Başladı

Kahramanmaraş'ta "1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi" başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Kongre Merkezi'ndeki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Daha sonra, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, programdaki konuşmasında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki birçok ülke gibi afetler ve buna bağlı risklere açık olduğunu belirten Kirişci, Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle de birçok olumsuzluğa muhatap durumda bulunduğunu söyledi.

Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin şehirlerde büyük yıkım ve can kayıplarına sebep olduğunu belirterek, doğal afetlerin gıda arz ve güvenliğine de zarar verdiğini dile getirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta büyük bir depremin yaşandığını, karasal ortamda 9 saat arayla aynı anda 7 farklı fay parçasının bir anda kırıldığı başka bir örneğin bulunmadığını söyledi.

Depremlerin ardından 60 bin civarında artçı sarsıntı yaşandığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 74 bin 507 civarında olan deprem var. Bunun 60 bin civarı sadece 6 Şubat depremlerine ait ve şu anda baktığınızda bir anda 6 Şubat'tan itibaren bölgedeki aktivitenin çok yoğun bir şekilde arttığını görüyoruz. 60 bin civarında artçı sarsıntının yaklaşık 618'i 4 ile 5 arası büyüklükte. Yani vatandaşlarımızın hissedeceği bir büyüklükte. 52'si 5 ile 6 arası büyüklükte. Oldukça ciddi büyüklükte depremler. 2'si de 7'nin üzerinde. İlk iki ayda her ay yaklaşık 14 bin civarında artçı sarsıntı kaydedilirken, yani her 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana gelirken, bu artık yavaş yavaş son zamanlarda ayda 3 bin 500, 4 bin civarına geriledi ama halen çok ciddi rakamla karşı karşıyayız."

Tatar, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin hemen hemen her yerinden hissedildiğini, her iki sarsıntı sonrasında yer kabuğunda 7 ve 7,5 metreye varan yer değiştirmelerin söz konusu olduğunu belirtti.

Devletin tüm birimlerinin afetin ilk anından itibaren harekete geçtiğini anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Depremler sonrası gerçekleştirilen operasyon belki de dünyanın en büyük iyileştirme operasyonlarından biri, belki de en büyüğü. Baktığınızda, devletin bütün kurumlarının Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürüttüğü çalışmaları göz önüne aldığınızda inanılmaz rakamlar var. İnanılmaz dayanışma içerisinde bu süreç yürütüldü. 20 milyon civarında gıda kolisi dağıtılmış, günlük ortalama dönem dönem 4 milyon öğün yemek dağıtımının yapıldığını söylemek mümkün. Bir yandan kira yardımları devam ediyor. Yapılan bağışların tek bir kuruşu dahi deprem bölgesinin dışında kullanılmıyor. Bunu çok net olarak söylememiz gerekir. Devletin, milletin verdiği her bir kuruş bizim için bir emanettir ve onu en iyi şekilde kullanmak durumundayız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin ardından 2,3 milyon bina ve 6 milyonun üzerinde bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldığını ifade eden Tatar, şu ana kadar yaklaşık 60 bin 400 yıkık veya acil yıkılacak bina enkazının kaldırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 'Kahramanmaraş Merkezli Depremler Paneli'ne geçildi.

Moderatörlüğünü KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan'ın yaptığı panel, Orhan Tatar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güler, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.