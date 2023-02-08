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Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan Görüntülendi

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Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan Görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan GörüntülendiHavadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi.

Yapılan son resmi açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 8.574'e, yaralananların sayısı ise 49.133'e yükseldi.

Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan GörüntülendiHavadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan GörüntülendiHavadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan GörüntülendiHavadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan GörüntülendiHavadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Kahramanmaraş Mustafa Kaya Türkiye Güncel Haberler

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