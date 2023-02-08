Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan Görüntülendi
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KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi.
Yapılan son resmi açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 8.574'e, yaralananların sayısı ise 49.133'e yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel