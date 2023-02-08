Kahramanmaraş'ta Depremin Yarattığı Yıkım Havadan Görüntülendi Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi. Havadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi. Yapılan son resmi açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 8.574'e, yaralananların sayısı ise 49.133'e yükseldi. Havadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Kahramanmaraş'ta şiddetli depremde yıkılan binalar görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kahramanmaraş Mustafa Kaya Türkiye Güncel Haberler

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