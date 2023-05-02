Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle kayan demir köprü görüntülendi

İZZETMAZI/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş'ın kırsal Kuyumcular Mahallesi Varto Mezrası'nda tren yolundaki demir köprü ile raylarda 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle oluşan kayma ve bükülmeler görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalından geçen demir yolu ve binlerce ton ağırlığındaki demir köprüde kayma ve bükülmeler oluştu.

Deprem bölgesindeki tren rayları ile kırsal Kuyumcular Mahallesi Varto Mezrası'ndaki demir köprünün zarar görmesi nedeniyle 85 gündür Kahramanmaraş kent merkezine tren seferi yapılamıyor.

Yaşanan felaketin ardından trenle kente gönderilen başta konteynerler olmak üzere birçok insani yardım malzemesi, Türkoğlu Lojistik Merkezi'ne indiriliyor. Yardımlar, burada yapılan tasnif işlemlerinin ardından tırlarla planlama yapılan bölgelere sevk ediliyor.

Tren yolundaki kayma ve bükülmeler, 6 Şubat'taki depremlerin şiddetini gözler önüne seriyor.

"Bu yıkımın derecesi tabi çok çok yüksekti"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, tren raylarındaki bükülmenin depremin şiddet ölçüsünde kullanılan bir parametre olduğunu belirtti.

Bölgede yapılan değerlendirmelere göre depremin en az 10 (X) şiddetinde hissedildiğini, diğer parametrelerle birlikte değerlendirildiğinde ise 7,7 büyüklüğündeki, Pazarcık merkezli ilk depremin 11 (XI) şiddetinde yıkıma neden olduğunun anlaşıldığını ifade eden Sözbilir, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden çok zaman geçti. Üç ayı doldurmak üzereyiz. Burada bütün dünyada depremin büyüklüğüyle ilgili farklı görüşler oluştu, 7,7-7,8 bir de depremin şiddeti var. Depremin şiddeti aslında depremin yıkım derecesini anlatan bir değer. Roma rakamıyla 1 ile 12 arasında değişir. Yaptığımız çalışmalara göre, özellikle demir yolu raylarının bükülmesi en az 10 şiddetini anlatan bir değerdir. Bununla ilgili farklı parametreleri de eklediğimizde aslında bizim yaşanan büyük depremin şiddet derecesi 11 olarak kayıtlara geçti. Zaten maksimum şiddet 12. 12 artık taş üstünden taş kalmayan anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla oraya 1 derece kalmıştı. Bu yıkımın derecesi tabi çok çok yüksekti."

Özellikle Adıyaman Gölbaşı ve Hatay Antakya'da diğer bölgelere oranla daha üst düzeyde bir yıkım olduğunu belirten Sözbilir, bunun büyük ölçüde zemindeki sıvılaşmadan kaynaklandığını ifade etti.

Prof. Dr. Sözbilir, sıvılaşmanın daha üst düzeyde olmasının depremin şiddet derecesini yükselttiğini vurgulayarak, "Özellikle deprem üreten fayın geçtiği ve yüzey kırığının oluştuğu yerlerde tren rayları önemli ölçüde bükülmüştü. 4-5 metreye varan atımlar yaratmıştı demir rayları üzerinde. Tüm bunları değerlendirdiğimizde 7,7 büyüklüğündeki deprem 11 şiddetinde hissedilmiş oldu." diye konuştu.