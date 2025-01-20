Kahramanmaraş'ta Depremden Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesinde bir 9 katlı apartman iş makineleriyle yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesi Ali Sezal Bulvarı üzerinde hasar gören 9 katlı apartman iş makinesi yardımıyla yıkıldı.
Hafriyat, iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel