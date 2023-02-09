Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremden 80 saat sonra genç kız sağ kurtarıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta depremden 80 saat sonra genç kız sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altından 80 saat sonra çıkarılan geç kız, etrafına tebessüm etti.

Kahramanmaraş'ta enkaz altından 80 saat sonra çıkarılan geç kız, etrafına tebessüm etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Beşir Derneği Arama Kurtarma Ekibi, kent merkezinde bulunan Berk Apartmanının 5. katında oturan 16 yaşındaki Şehriban Naz Güldoğan'dan gelen ses üzerine çalışmalar bu enkazda yoğunlaştırıldı.

Sesin duyulduğu alana koridor açan ekipler depremden yaklaşık 80 saat sonra, Güldoğan'a ulaştı.

Sıkıştığı yerden sağ çıkarılan Şehriban Naz Güldoğan'ın arama kurtarma ekiplerince ambulansa taşındığı esnada etrafına gülümsediği anlar, çevredekileri de sevindirdi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title