Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından bir kişi kurtarıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde bir enkazda arama kurtarma çalışmasını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Suriye uyruklu 34 yaşında Hasan isimli bir kişi ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enkazdan 117 saat sonra çıkartılan depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title