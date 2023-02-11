Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından bir kişi kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde bir enkazda arama kurtarma çalışmasını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Suriye uyruklu 34 yaşında Hasan isimli bir kişi ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkazdan 117 saat sonra çıkartılan depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Güncel Haberler

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