Kahramanmaraş'ta Depremdeki Sorumlu Belediye Personeline Hapis Cezası İstemi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümüne ilişkin 16 belediye personeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Proje ve Yapı Kontrol birimlerinde görev yapan Ç.H, Z.A.Ş, H.M.G, M.D, O.Y.D, M.Ö, H.Ç, F.D, C.Ş, E.A, A.E, M.E.E, M.K, A.A, M.T. ve A.T. hakkında soruşturma izni istendiği, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin kararıyla bu kişilere ilişkin soruşturma izni verildiği belirtildi.

Şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, dosya kapsamında sağlanan deliller doğrultusunda söz konusu personelin görevlerinde ihmal göstererek mevzuata aykırı yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri ifade edildi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerin iş ve mesleki bilgileri ile ülkenin deprem kuşağında bulunduğu gerçeği dikkate alındığında, sonuçlarını öngörmeleri gereken durumda gerekli denetimleri yapmadıkları vurgulandı. Bu nedenle şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerinin değerlendirildiği, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığına yer verildi.

İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca, belediye personelinin "kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri" nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53/6 maddesi gereğince ilgili mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Öte yandan, binanın müteahhidi Ahmet Kara, 12 Aralık 2024'te görülen duruşmada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu yargılama ana dosya kapsamında yürütülmüştü.