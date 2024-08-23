Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Palmiye Sitesi müteahhidi İzmir'de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesinin müteahhidi İzmir'de gözaltına alındı. Polis, yıkılan siteyle ilgili hakkında arama kararı bulunan Ali Babaoğlu'nu Karşıyaka ilçesinde yakaladı. Tutuklanan Babaoğlu'nun, Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesinin müteahhidi İzmir'de gözaltına alındı.
Polis, yıkılan siteyle ilgili hakkında arama kararı bulunan Ali Babaoğlu'nu Karşıyaka ilçesinde yakaladı.
Tutuklanan Babaoğlu'nun, Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.