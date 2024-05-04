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Enkazdan çıkarılan yaşlı adama kendi botunu giydiren itfaiye eri Aydın son yolculuğuna uğurlandı

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Mis Apartmanı'nın enkazından çıkardıkları yaşlı adama yardım eden ve evinde ölü bulunan itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde defnedildi.

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Mis Apartmanı'nın enkazından çıkardıkları yaşlı adama yalın ayak olduğunu görünce kendi botlarını giydirmesiyle tanınan ve evinde ölü bulunan itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.
Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden 43 yaşındaki Aydın, dün banyoda eşi tarafından hareketsiz bulunmuş, eve gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede Aydın'ın öldüğü belirlenmişti.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Kürşat Aydın için öğle vakti Kara Mustafa Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Aydın için Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde de tören gerçekleştirildi.
Törene Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kargı, burada yaptığı konuşmada, Aydın'ı talihsiz bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Aydın'ın cenazesi daha sonra Muşruf köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İtfaiye Amasya Aydın Yaşam Güncel Haberler

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