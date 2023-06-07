Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.