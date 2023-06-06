Kahramanmaraş'ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Program Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için 'Şehitlere veda, Türkiye'ye vefa' programı gerçekleştirildi. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve hayatını kaybedenler için 281 hatmin duası okundu.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Şehitlere veda, Türkiye'ye vefa" programı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, hayatını kaybedenler için okutulan 281 hatmin duası yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, deprem sonrasında sağlam cami ve Kuran kurslarını halka açtıklarını ve insanların oraya yerleşmesini sağladıklarını hatırlattı.

Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın da, deprem sonrası tüm ülkenin birlik olduğunu aktararak, "Türkiye acıyı paylaşmada çok büyük bir millettir. Acıyı paylaşmada, yaraları sarmada bu milletin üstüne bir millet yoktur. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yaktı. Bu milletin yüreği geniştir. İnşallah bu acıların yaraları da paylaştıkça azalacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından depremzede çocuklar, üzerlerinde "Teşekkürler Türkiye'm" yazan tişörtlerle sahneye çıkarak Türkiye haritasının portresini oluşturdu.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İlçe Belediye Başkanları, çeşitli kurumların müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı.