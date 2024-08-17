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Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda dualarla anıldı. Etkinliğe, Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler ve ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Ebrar Sitesi ile diğer bölgelerde hayatını kaybedenler için dua edildi, lokma ikramında bulunuldu.

Depremde eşi, kızı ve torununu kaybeden Nebahat Paçala, depremin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Kendisinin enkazdan kurtarıldığını ifade eden Paçala, şunları söyledi:

"Ebrar Siteleri Selam Apartmanı birinci katta oturuyorduk. Deprem esnasında ben uyanıktım ve depremin ilk anında bina çöktü. En yakınlarımızı biz orada kaybettik. Bu çürük binaları yapanların en ağır cezaları almalarını istiyoruz. Şimdi biz kaybettiğimiz en yakınlarımızı dualarla anıyoruz."

Ebrar Sitesi K Blok'ta babası ve kardeşlerini kaybeden Tuğçe Demir de Ebrar Sitesi aileleri olarak 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yakınlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Depremde aralarından ayrılanlar için bir mevlit programı hazırladıklarını ifade eden Demir, "Bizim gibi yakınlarını kaybeden ailelerimizi de bir araya getirmek istedik. Bugün ayrıca 17 Ağustos ve 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü. Bizler depremi hiçbir zaman unutmadık ve unutturmamak içinde elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri unutturmayacağız, 17 Ağustos'u unutturmayacağız." diye konuştu.

Erhan Ersavaş ise depremlerin çok büyük acılar yaşattığını ifade ederek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için Ankara'dan yürüyerek Kahramanmaraş'a geldiğini dile getirdi.

Etkinliğe, Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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