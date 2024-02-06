Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden sporcular anıldı

"Asrın felaketi" olarak anılan depremin merkez üstü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalarak yaşamlarını yitiren sporcular, enkaz alanı ve mezarları başında anıldı.

Onikişubat ilçesinde belediye tarafından sporculara tahsis edilen yerde kalan güreşçi ve futbolcular için konakladıkları ve depremde enkaz altında kaldıkları alanda anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başlayan programda, gece 04.17'de sela okundu, binanın bulunduğu alana karanfil bırakıldı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, AA muhabirine, yaşamını yitiren sporcu ve tüm depremzedeleri rahmetle andığını anlattı.

Hopur, "Bu mekanda Kahramanmaraş'ımızı temsil eden futbolcu, milli güreşçi kardeşlerimiz, bizler, Kahramanmaraş ve Türk bayrağı için burada kampta hayatlarını idame ettiriyorlardı. Onun için bizler yanlarında yoktuk ama onlar buradaydı. Sözün ve zamanın bittiği an. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Diyecek çok bir şey bulamıyoruz." diye konuştu.

İl Gençlik ve Spor hizmetleri il Müdürü Cemil Boz ise geçen sene bu saatlerde büyük bir felaket yaşandığını anımsatarak, "Sporcu kardeşlerimiz bu binada vefat etti. Çok ciddi bir afet, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, boğazımızın düğümlendiği acılar yaşandı bu coğrafyada. İnşallah böyle acılar bir daha yaşanmaz. Onları toprak alıyor götürüyor belki ama biz onların hatıralarıyla yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da aradan bir yıl geçmesine rağmen acılarının dün gibi taze olduğunu, bir yıl geçmesine karşın acılarının büyük olduğunu kaydetti.

Güreşçi Aslan Ekizi'in babası Ramazan Ekiz ise oğlunun 12 yıllık güreşçi olduğunu aktararak, "Güreşçiliği kardeşine devretti, inşallah kaldığı yerden kardeşi devam edecek. Kalbimizde yaşıyor, ben hiç ayrıymışım gibi değil her dakika ve saniye beraberim. Sanki hep beni görüyormuş gibi. Kabullenmedim gibi değil hep beraberiz gibime geliyor." dedi.

Konuşmaların ardından sporcuların mezarları ziyaret edildi, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, federasyon tarafından depremzedelere çadırda çorba ikramında bulunuldu.