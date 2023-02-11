Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Aysima'nın doğum günü kutlandı

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, çalışmalara destek için gittikleri Kahramanmaraş'ta, depremde enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Aysima Bala için doğum günü pastası kesti.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, çalışmalara destek için gittikleri Kahramanmaraş'ta, depremde enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Aysima Bala için doğum günü pastası kesti.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pazarcık ilçesinde bulunan Kırıkkaleli yetkililer, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçede kurulan çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret ettiği sırada, depremin ilk günü enkazdan çıkarılan Aysima'nın aynı gün doğum günü olduğunu ve çizgi film karakterli doğum günü pastası istediğini öğrendi.

Doğum gününü kutlayamadığı için üzgün olan çocuğa sürpriz yapan Başkan Saygılı, Aysima'ya istediği çizgi film karakterli pasta ve çeşitli hediyeler aldı.

Daha sonra pastanın üzerindeki mumlara üfleyen Aysima'nın doğum günü kutlandı.

Saygılı, "asrın felaketi"ni yaşadıklarını belirterek, bu felaketin yaralarını milletçe hep birlikte sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ailesiyle çadır kente yerleştirilen Aysima'nın depremin ilk günü doğum günü olduğunu öğrendiklerini aktaran Saygılı, "Aysima'nın da doğum günü kutlayamamış olmasının üzüntüsünü yaşadığını duyduk. Annesi bizden en sevdiği çizgi filim karakterli yaş pasta istedi. Biz de buraya gelen yardım araçları ile getirttiğimiz pastayla yavrumuzun doğum gününü kutladık. Acıların içinde bir nebze yüz güldürebildiysek ne mutlu bizlere." ifadesini kullandı.

Aysima'nın ailesi de Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Öte yandan, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar köyünden bazı vatandaşlar, Kırıkkale'den giden ekiplerin köylerinde yaptığı çalışmaları kaydettikleri görüntülerde, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve tüm ekiplere teşekkür etti.