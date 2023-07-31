Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Efsus Turan ve Dedebaba mahallelerinde yürütülen çalışma kapsamında, ekipler, kontrollü şekilde iş makineleriyle hasarlı binaları yıkarken, vatandaşların tozdan olumsuz etkilenmemesi adına enkaz alanları sürekli sulanıyor. Yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları ise kamyonlarla alınarak, döküm sahalarına taşınıyor.