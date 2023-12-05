Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il genelinde devam eden yıkımların oranı yüzde 85'e çıktı. 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların kontrollü şekilde yıkımı devam ediyor. Kalıcı konutlar ve deprem evlerinin teslimatı ise Aralık ayında tamamlanacak.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen yıkım 'yüzde 85'

Şehirdeki yapı stokunun 4'te 1'i depremlerden etkilendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il geneli devam eden yıkımlar yüzde 85 rakamına ulaştı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde 55 binin üzerindeki bina ve 110 binin üzerinde bağımsız bölüm hasar gördü. Yapılan incelemelerin ardından Kahramanmaraş'ta 35 bin 229 binada yıkım kararı verilirken, şehirdeki yapı stokunun 4'te 1'i depremlerden etkilendi.

İl genelinde yıkımlar devam ederken, metrekare bazında gerçekleşen yıkım oranının ise yüzde 85'lere çıktığı öğrenildi.

Depremde ailesini kaybettiğini söyleyen Göktuğ Gürler, "Ben ailemi kaybettim depremde çoğu tanıdığım konteynerler de kalıyor. Vatandaşlar zor durumdan geçiyor yıkımların ve yeni konutların hızlanmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta kalıcı konutlar ve deprem evlerinde son aşamaya gelindi. Aralık ayı içerisinde 10.300 adet kalıcı konutu ve yaklaşık 2 bin kadar da köy tipi deprem evi afetzedelere teslim edilmiş olacak.