Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yeniden İnşa

Kahramanmaraş yeniden inşa ediliyor

Depremin merkez üssü şantiye alanına döndü, konutlar yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımı tamamlanan konutların yanı sıra, şehir merkezindeki yerinde dönüşüm ve kentsel tasarım projeleri de devam ediyor. Şehrin birçok noktası şantiye alanına döndü, tamamlanan depremzede konutlarının yanı sıra yenileri de yükseliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Yerinde Dönüşüm Projesi" çerçevesinde sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası devam ediyor. Kentte, yerinde dönüşüm projesi için 45 bin kişi müracaat etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 228 kişiye hibe ve kredisini de ödemek suretiyle ruhsatlarını vererek, konutların yapımına başlandı. Kahramanmaraş'ta şuana kadar il genelinde 228 kişiye yerinde dönüşüm ruhsatı verildi.

Yerinde dönüşüm projesinde devletten vatandaşa 1 milyon 440 bin lira destek sağlanıyor. Proje çerçevesinde konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 liranın da proje masrafı desteği sağlanıyor.

Yerinde dönüşüm için başvuran afetzedeler için de son derece kolay ödeme imkanları sunuluyor. Toplamda 1 milyon 540 bin lira alan depremzedeler için, bunların 790 bin lirası geri ödemesiz, geriye kalan 750 bin lirası gelir seviyesine, kredi puanına bakılmaksızın 2 yıl ödemesiz ve sıfır faizle 10 yıl vade ile faizsiz ödeme yapacaklar.

' Azerbaycan Mahallesi'nin inşası sürüyor'

Şehir tasarım projesi çerçevesinde birçok noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Mahallesi'nin de inşası sürüyor. TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıklarının yanı sıra konutların da yükseldiği gözlemlendi.

Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi'nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi'nin de inşası devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları sürüyor.

Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla yeni Kahramanmaraş eski canlılığına kavuşacak.

İl merkezi ve ilçelerde yapımı tamamlanıp depremzedelere teslim edilmeyi bekleyen deprem konutlarının da yenileri yapılıyor.

Emine Nalbant isimli depremzede, "Biz ayağa kalkma çabasındayız deprem bizi çok etkiledi. Yakınlarımızı kaybettik. Ben de öğretmenimi kaybettim. Kahramanmaraş şuanda toparlanmaya çalışıyor biz de destekliyoruz. Şantiye sesleri ve yıkımlar devam ediyor ama yakın zamanda toparlanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bir başka depremzede Orhan Şirikçi ise, "Kahramanmaraş şantiye alanına dönüştü. Bu inşaatların çabucak bitmesini talep ediyoruz. İş yerlerimiz yıkıldı. Ev ve iş yerlerimizin hızla yapılıp teslim edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.