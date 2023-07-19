Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Hırsızlık Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören binalardan hırsızlık yapan 6 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri depremlerin ardından hasar gören evlerden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında tespit ettiği şüpheliler D.G., N.A., B.C.D., M.A., M.K. ve T.G. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada buzdolabı, çamaşır ve bulaşık, kurutma makinesi, derin dondurucu, koltuk takımları, kalorifer petekleri, güneş enerjisi depoları, paneller, kombi, termosifon, dikiş makineleri, çocuk oyuncakları, çok sayıda parke, musluk bataryaları, cam balkon malzemeleri, aspiratörler, elbise ve mutfak dolapları, halılar, yorganlar, bilgisayar yazıcısı, demir kapılar, masa ve sandalyeler gibi birçok malzeme ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ