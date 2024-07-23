Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hasarlı binalar yıkılıyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina iş makineleriyle yıkılıyor. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, molozlar döküm sahasına taşınıyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezinde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda, kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.