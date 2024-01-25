Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 22 bin 39 yeni derslik yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede kullanılamayacak durumda olan 12 bin dolayındaki dersliğin yerine 22 bin 39 yeni derslikte eğitim faaliyeti yürütecek.

İnşaat çalışmaları tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 derslik sayısı, yüzde 8,3'lük artışla 129 bin 120'ye çıkmış olacak.

AA muhabiri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen yaklaşık 1 yılda deprem bölgesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü derslik çalışmalarına ilişkin MEB istatistiklerini derledi.

Buna göre, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden, 11 ilde yaklaşık 3,7 milyon civarında öğrenci ile 220 bin civarında öğretmen etkilendi.

Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Depremden 12 bin 119 derslik etkilendi ve ağır, orta ya da ağır hasarlı olarak kayıtlara girdi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde, deprem sonrası onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarının tamamının bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Deprem bölgesindeki derslik sayısı yaklaşık 129 bine çıkarılacak

Bakanlık, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini içeren bir planlama yaptı.

Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62,6 milyar lira olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefleniyor.

Böylece, tüm çalışmalar tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 derslik sayısı, yaklaşık yüzde 8,3'lük artışla 129 bin 120'ye çıkmış olacak.

Yapılan çalışmalarla, 3 bin 100 yeni derslik tamamlanarak yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açıldı.

Bunlara ilave olarak konteynerlerde eğitim öğretim süreci yürüten öğrenciler bulunuyor.

Bakanlık, yaklaşık 2 bin 61 derslik ihtiyacını çelik yapı olarak planladı ve yapımı süren bin derslik çelik yapının bahar eğitim öğretim yılı başından itibaren kullanıma geçmesi planlanıyor.

Yeni liseler, yeni eğitim merkezleri yapılıyor

2023 Devlet Yatırım Programında, deprem illerinde aralarında okul binaları, pansiyonlar, öğretmenevleri, rehberlik araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehberlik araştırma merkezleri, pansiyonlar ve spor salonlarının da bulunduğu 103 proje kapsamında 1542 derslik yapımı yer alıyor.

2023 il yapım programında ise deprem illerinde aralarında anaokullar, ilkokullar ve ortaokulların bulunduğu 1068 proje kapsamında 16 bin 776 derslik yapımı bulunuyor.

Bakanlık, hayırsever katkıları ile beraber deprem bölgesinde planlanan toplam 22 bin 39 dersliğin yapımını tamamlayarak 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında hizmete sunmayı planlıyor.