Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 22 bin 39 yeni derslik yapılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede kullanılamayacak durumda olan 12 bin dolayındaki dersliğin yerine 22 bin 39 yeni derslik yapacak. Böylece, deprem bölgesindeki derslik sayısı yüzde 8,3 artacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede kullanılamayacak durumda olan 12 bin dolayındaki dersliğin yerine 22 bin 39 yeni derslikte eğitim faaliyeti yürütecek.

İnşaat çalışmaları tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 derslik sayısı, yüzde 8,3'lük artışla 129 bin 120'ye çıkmış olacak.

AA muhabiri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen yaklaşık 1 yılda deprem bölgesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü derslik çalışmalarına ilişkin MEB istatistiklerini derledi.

Buna göre, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden, 11 ilde yaklaşık 3,7 milyon civarında öğrenci ile 220 bin civarında öğretmen etkilendi.

Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Depremden 12 bin 119 derslik etkilendi ve ağır, orta ya da ağır hasarlı olarak kayıtlara girdi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde, deprem sonrası onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarının tamamının bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Deprem bölgesindeki derslik sayısı yaklaşık 129 bine çıkarılacak

Bakanlık, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini içeren bir planlama yaptı.

Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62,6 milyar lira olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefleniyor.

Böylece, tüm çalışmalar tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 derslik sayısı, yaklaşık yüzde 8,3'lük artışla 129 bin 120'ye çıkmış olacak.

Yapılan çalışmalarla, 3 bin 100 yeni derslik tamamlanarak yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açıldı.

Bunlara ilave olarak konteynerlerde eğitim öğretim süreci yürüten öğrenciler bulunuyor.

Bakanlık, yaklaşık 2 bin 61 derslik ihtiyacını çelik yapı olarak planladı ve yapımı süren bin derslik çelik yapının bahar eğitim öğretim yılı başından itibaren kullanıma geçmesi planlanıyor.

Yeni liseler, yeni eğitim merkezleri yapılıyor

2023 Devlet Yatırım Programında, deprem illerinde aralarında okul binaları, pansiyonlar, öğretmenevleri, rehberlik araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehberlik araştırma merkezleri, pansiyonlar ve spor salonlarının da bulunduğu 103 proje kapsamında 1542 derslik yapımı yer alıyor.

2023 il yapım programında ise deprem illerinde aralarında anaokullar, ilkokullar ve ortaokulların bulunduğu 1068 proje kapsamında 16 bin 776 derslik yapımı bulunuyor.

Bakanlık, hayırsever katkıları ile beraber deprem bölgesinde planlanan toplam 22 bin 39 dersliğin yapımını tamamlayarak 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında hizmete sunmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş Deprem Deprem Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Ödeme İste nedir, kimler kullanabilir? Ödeme İste sistemi nasıl çalışır? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title