Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde şehit olan polisler için Erzurumluoğlu Camisi'nde mevlit okutuldu. Depremlerde 7 bin 298 binanın yıkıldığı, yaklaşık 12 bin kişinin hayatını kaybettiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 40 polis şehit oldu.

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde şehit olan polisler için mevlit okutuldu.

Depremlerde 7 bin 298 binanın yıkıldığı, yaklaşık 12 bin kişinin hayatını kaybettiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 40 polis şehit oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Erzurumluoğlu Camisi'nde depremde şehit olan polisler için mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu mevlide, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin müdürleri ve polis memurları katıldı.