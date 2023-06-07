Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehitlere Veda Türkiye'ye Vefa" programına katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Gönlümüzde hala aynı acı ve kaybettiklerimize duyduğumuz özlem var. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şehitlere Veda Türkiye'ye Vefa" programına katıldı.

Asrın felaketiyle alakalı kısa film gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yad edildi.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, "Öncelikle bu anlamlı etkinliği organize eden İl Müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi dualarla andık. Gönlümüzde hala aynı acı ve kaybettiklerimize duyduğumuz özlem var. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ