Kahramanmaraş'ta Deprem Mağdurlarına Yeni Konutlar Teslim Edilecek

Kahramanmaraş'ta Deprem Mağdurlarına Yeni Konutlar Teslim Edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşa edilen 9 bin 109 ev ve iş yeri, yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Proje, sosyal donatı alanlarıyla yeni yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en fazla konutun inşa edildiği merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki 9 bin 109 ev ve iş yeri, yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için inşa edilen Doğukent ve Güneşevler konut projelerinde çalışmalar devam ediyor.

Evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için başlatılan projede, konutlar sosyal donatı alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturacak şekilde planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülen projede 8 bin 525'i konut, 584'ü iş yeri olmak üzere toplam 9 bin 109 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Ev ve iş yerlerinin yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Yüzde 25 fiziki gerçekleşme sağlandı

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine, Doğukent-Güneşevler Projesi'nin iki etap ve 9 kısımdan oluştuğunu, alanda 45 kule vinç, 45 tünel kalıp ile 5 bin çalışanın olduğunu söyledi.

Projede yüzde 25 seviyesinde olduklarını, teslimata kasım ayından itibaren başlanmasının planlandığını vurgulayan Şeker, "İnşallah yıl sonuna doğru burada yaşamı görmüş olacağız. Doğukent ve Güneşevler mahalleleri, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla örnek bir yaşam merkezi olacak." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın en büyük şantiye alanı

Emlak Konut olarak yalnızca inşaat sürecinde değil, teslim sonrasında da afetzedelerin yanında olacaklarını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Doğukent-Güneşevler Projesi, Kahramanmaraş bölgesinin en büyük şantiye alanıdır. Dolayısıyla Kahramanmaraş içerisinde Doğukent ve Güneşevler'i inşallah çok güzel bir cazibe noktası haline getirmiş olacağız. Biz Emlak Konut olarak en son vatandaşımız evine yerleşene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı

Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.