Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Yapımına Başlandı

Kahramanmaraş'ın eski mahallelerinde deprem konutları yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, afetin ardından yaraları sarmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürerken tarihi mahallelerde yeni deprem konutlarının yapım çalışmaları da devam ediyor.

6 şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta afetin büyük hasar verdiği bölgelerde hem kalıcı konut projeleri hem de kentsel dönüşüm faaliyetleri eş zamanlı yürütülüyor. Özellikle tarihi dokusuyla öne çıkan Dulkadiroğlu ilçesindeki Divalı, Sakarya, İsa Divanlı, Duraklı, Şıh Turan ve Senem Ayşe Mahallelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen bölgelerde inşaat çalışmaları yoğunlaştı. Bakan Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan çalışmalarda, bu mahallelerin tarihi yapısına uygun bir şekilde konut üretimi yapılıyor. İlk etapta yaklaşık 600 konut inşa ediliyor. İnşası hızla süren yapıların hem depreme dayanıklı hem de mahalle dokusuyla uyumlu olması için özel bir mimari yaklaşımın benimsendiği belirtildi. Bölgede altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen inşaat faaliyetlerinin, etaplar halinde sürdürülerek en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği de kaydedildi.

"Birinci etap hızla ilerliyor"

Bölge esnaflarından Ali Eğridağ, "Bu mahallelerde şuanda birinci etap bakanımızın destekleri ile hızla ilerliyor. Aynı zamanda ikinci etap olarak ta çalışmalar başlanacakmış. Mahallemizde inşaatlar bitince ayağa kalkacak ev sahipleri ve vatandaşlar olarak yeni yerlerimizi bekliyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf Nuri Üçgül ise, "Devletimize çok teşekkür ederim, evlerimiz yapılıyor, inşallah kısa sürede geçeriz" diye konuştu.

İş yeri yıkılan esnaflardan Mustafa Büyükdereli de, "Bizim iş yerimiz depremde yıkıldı yem işleri yapardık. Şuanda çalışmalar çok güzel. İnşallah kısa sürede çarşımız ayağa kalkar da biz de rahat ederiz" ifadelerini kullandı.