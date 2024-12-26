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Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Tamamlanmak Üzere

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Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yapımına başlanılan 817 dairelik deprem konutlarının kaba inşaatı kısa sürede tamamlandı. Modern tasarımıyla dikkat çeken konutlar, depremzedelere teslim edilmek için gün sayıyor.

Yerinde dönüşüm konutları yükseliyor

Şehrin depremde hasar almayan bölgesinde yerinde dönüşüm çerçevesinde yapılan deprem konutları tamamlanmak üzere

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yapımına başlanan 817 daire ve 34 bloktan oluşan deprem konutlarında örnek daire de ortaya çıktı. Kısa sürede kaba inşaatı tamamlanacak deprem konutları yakın tarihte depremzedelere teslim edilecek.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde yerinde dönüşüm projesi kapsamında yapımına başlanan deprem konutlarında önemli bir aşama kaydedildi. 817 daire ve 34 bloktan oluşan projenin kaba inşaatı kısa sürede tamamlandı.

Yerinde dönüşüm rezerv alanında inşa edilen ve 3+1 şeklinde tasarlanan dairelerde bir örnek daire de hak sahiplerinin beğenisine sunuldu. Modern ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken örnek daire, bölgedeki konutların kalitesini gözler önüne serdi.

Depremzedeler için hayata geçirilen proje, hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmek üzere hızla tamamlanıyor. Yetkililer, konutların sadece bir barınma alanı değil, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı hedeflediğini belirtti.

Yerinde dönüşüm projesi, hem deprem mağdurlarını güvenli yuvalarına kavuşturmayı hem de bölgenin modernleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Diyarbakır'dan Kahramanmaraş'a gelerek deprem konutları inşaatında çalışan Mahmut Sevik, "Biz burada gece gündüz durmadan çalışıyoruz amacımız bir an önce depremzede ailelere evleri yetiştirmek. Kısa sürede inşaatı tamamladık ve var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

Ali Tunç ise, "Çok güzel oluyor inşallah Allah bir daha böyle afet yaşatmaz devletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Tamamlanmak Üzere
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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