Kahramanmaraş'ta deprem faciasının yıl dönümünde enkaz alanında buluşma

KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılan ve zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınları facianın yıl dönümünde enkaz alanında toplandı. Binada oğlu, gelini ve torununu kaybeden, enkaz alanında 12 gün delil nöbeti tutarak kesilen kolonu tespit eden Nurgül Göksu, pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in 5 ay önce tutuklama kararı çıkmasına rağmen firarda olduğunu söyledi. Hak arayışı için koşuşturmaktan yas evresine geçemediğini belirten acılı anne Göksu, 'Çocuklarımın ölümüne sebep olan kişilerin bulunmasını ve yargılanmasını istiyorum' dedi.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Mimarsinan Mahallesindeki 8 katlı Ezgi Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden 35 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yakınlarını kaybedenler, Ezgi Apartmanının enkaz alanında bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Binada oğlu avukat Ahmet Can Zabun (31), gelini avukat Nesibe Kaya Zabun (27) ile 6 aylık torunu Asude Zabun'u kaybeden Nurgül Göksu, 1 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Depremin ardından enkazda 12 gün delil nöbeti tutan Göksu, kolon kestikleri belirlenen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında 5 ay önce tutuklama kararı çıkmasına rağmen firarda olduğunu söyledi.

'12 GÜN SONUNDA KESİLEN KOLONU TESPİT ETTİRDİM'

Enkaz başında çocuklarının cenazesinin çıkarılmasını beklerken binanın alt katındaki pastanenin kolon kestiğini öğrenen ve cenazeleri defnettikten sonra delil nöbetine başladığını belirten Nurgül Göksu, 'Daha enkazın başındayken alttaki işyerinde bazı tahribatlar yapıldığı söylendi. Enkazın başında 12 gün boyunca delil nöbeti tuttum. Kesilen kolon vardı. Kesilen kolunu 12'nci günün sonunda 20 Mart'ta tespit ettirdim. Savcılar geldi, bilirkişiler geldi, onlarla birlikte tespit edildi. 20 Mart'tan sonra dosyamız Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitti. 8'nci ayın sonunda dosya geldi ve alttaki iş yerinin sahipleri Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve müteahhit, fenni mesul ile alttaki iş yerinin iç mimarı Ertan Danacı asli kusurlu bulundu. Tutuklama kararı çıktı ama Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel firar etti. Yaklaşık 150 günden beri firariler' diye konuştu.

'BU YAPTIĞIM, SON ANNELİK GÖREVİM ÇOCUKLARIMA'

Bir yıldan bu yana adaletin peşinde olduğunu ve hukuk mücadelesine devam edeceğini ifade eden Nurgül Göksu, Bugün depremin yıl dönümü ve ben burada 3 tane çocuğumu kaybettim. Benim Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın İçişleri Bakanımızdan 1 yıldan bu yana istediğim şey sadece adaletti. Çünkü Cumhurbaşkanımız Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yola çıktı. Ben de adalet isteyen bir anne olarak yola çıktım. Benim sesimi duymalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan 150 günden bu yana firari olan kişilerin bulunması için bana yardım etmelerini istiyorum. Ben yüreği yanan bir anneyim, gerçekten 1 yıldan bu yana çok mücadele verdim. 3 tane hazineyi toprağın altına koydum ben, bu enkazda kaybettim çocuklarımı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum ifadelerini kullandı.

'HAK ARAYIŞINDAN YAS EVRESİNE GEÇEMEDİM'

Bir yıl nasıl geçti hiç farkında değilim diyen Göksu, Çünkü hep yollarda geçirdim zamanı, oraya git, buradan gel, bunu bulmaya çalış, savcılarla görüş. Ben halen yas evresine geçemedim. Çünkü şu an mücadele evresindeyim. Çocuklarımın ölümüne sebep olan kişilerin bulunmasını ve yargılanmasını istiyorum. 29 Şubat'ta ilk duruşmamız var. Ben çocuklarıma Fatiha okuyamıyorum, çünkü kaybettiğime inanamıyorum. Çok kıymetliydi benim oğlum, gelinim ve torunum. Benim bu yaptığım, çocuklarıma son annelik görevim. Bu mücadeleyi bunun için veriyorum, vermeye de devam edeceğim? dedi.

876 YIL 6'ŞAR AY HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ezgi Apartmanı'nın yıkılarak 35 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel (47) ile pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklu Ertan Danacı'nın olası kastla kasten öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar, müteahhit Yakup Aktaş (81) ve tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin (59) hakkında ise bilinçli taksirle ölüme yaralanmaya neden olma suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu belirtilmesi üzerine tekrar ifadeleri alınmak istenen ancak adreslerinde bulunamayınca 11 Eylül 2023'te ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'i yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)