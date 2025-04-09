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Kahramanmaraş'ta Deprem Davasında Savcıdan Hapis Cezası Talebi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'nda 69 kişinin ölümleriyle ilgili davada, savcı sanıkların 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. Karar duruşması 22 Nisan'da yapılacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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