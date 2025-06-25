Kahramanmaraş'ta Deprem Davasında Sanıklara 15 Yıl Hapis Cezası

Kahramanmaraş'ta Deprem Davasında Sanıklara 15 Yıl Hapis Cezası
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Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Selam Apartmanı Davası'nda, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve fenni mesul Ercan Gök, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Okumuş, daha önce de iki ayrı deprem davasında ceza almıştı.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılarak 83 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı Selam Apartmanı Davası'nda statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) ile Fenni Mesul Ercan Gök, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Okumuş'a, daha önce de 2 ayrı deprem davasında 15 ve 12 yıl hapis cezası verilmişti.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına başka dosyadan tutuklu olan tutuksuz sanık Sıtkı Okumuş, taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları katıldı. Müteahhitler Ahmet Özdemir, firari Süleyman Özdemir ile fenni mesul Ercan Gök'ün katılmadığı duruşmada son sözleri sorulan sanık Sıtkı Okumuş, suçlamaları kabul etmedi. Okumuş, "Depremde bina yan yatıyor, oturma odasında ve salonda oturanlar kurtuluyor. Ben, bu vefat eden kişilerin birçoğunun burada soğuktan vefat ettiğini düşünüyorum. Çünkü ölü muayene tutanaklarına baktım ve çoğunun vücut bütünlüğü bozulmamış. Ben de depremi yaşadım, benim de akrabalarım, komşularım vefat etti. Beraat talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep ederken, müşteki avukatları ve binada yakınlarını kaybedenler sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti firari sanık Süleyman Özdemir'in dosyasını ayırıp Sıtkı Okumuş ve Ercan Gök'e 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Ahmet Özdemir'in beraatine karar verirken, Ercan Gök'ün de tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

OKUMUŞ'UN 3'ÜNCÜ CEZASI

Hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Sıtkı Okumuş'un aldığı bu ceza, 3'üncü deprem davası cezası oldu. Sıtkı Okumuş, daha önce de yine Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasında 12 yıl 2 ay 20 gün, 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davasında ise 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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