Kahramanmaraş'ta Deprem Anma Etkinliği Düzenlendi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi önünde anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerin yıl dönümünde Ebrar Sitesi önünde karavanlar kurularak büyük bir ateş yakıldı.

Sivil toplum örgütleri ve sitede hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katıldığı programda konuşmalar yapıldı.

Bazı depremzedelerin kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla katıldığı etkinlikte saatler 04.17'yi gösterdiğinde dualar okundu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin enkaz başında yaptıkları "sesimi duyan var mı" çağrıları tekrarlandı.

Yakınlarını kaybedenlerin bu sırada ağladığı gözlendi.