Kahramanmaraş'ta deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı. Onikişubat ilçesindeki EXPO Sergi Alanı'ndaki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin nedeniyle yaşananları kaydetti. Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde, EXPO Sergi Alanı'nda bulunan çocuk parkı ile hobi evlerinin hareket etmesi görülüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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