KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evin yanındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mağaralı Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin, deponun çevresindeki evlere sıçramaması için mücadele etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.