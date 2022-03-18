Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyonda A.B, H.K. ve M.A, gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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