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Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın mutluluğunu dile getirirken, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Resepsiyona çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Kahramanmaraş'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında resepsiyon verildi.

Kahramanmaraş Valiliğince, bir otelde düzenlenen resepsiyonda konuşma yapan Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin öneminde değinen Ünlüer, "Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz ve ülke olarak çok güzel bir günü kutluyoruz. Tarih bizlere Cumhuriyet'imizin ne kadar zor kurulduğunu gösteriyor. Millet olarak bir araya geldik ve ülkenin her bir noktasında Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor. Zor bir coğrafyada yaşadığımızı, her zaman birlik ve beraberliğimizi korumamız gerektiğini biliyoruz. İnşallah nice yüzyılları birlik ve beraberlik içerisinde milletimizle birlikte kutlarız." diye konuştu.

Ünlüer, daha sonra davetlilerin bayramını kutladı.

Resepsiyonda, müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi.

Resepsiyona, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

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