Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin 2. turunda zaferle çıkmasının ardından Kahramanmaraşlı vatandaşlar sokağa döküldü, kimileri ailesi ile kimisi ise kamyonların üzerinde zafer kutlaması yaptı. Kutlamalara 2 aylık bebeği ile gelen Aysel Topaktaş ise,, "Allah başımızdan eksik etmesin. Bu adamı aşırı seviyoruz" dedi.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu YSK sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. YSK'nın açıklaması öncesinde Kahramanmaraş'ta kutlamalar başladı ve halk sokağa döküldü. Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 100'ü açılırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75,76, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 24,23 oy aldı. 14 Mayıs seçimlerine göre Erdoğan'ın oyu yüzde 3 civarında arttı. Deprem bölgesinde vatandaşlar mutluklarını paylaştı.

"Rabbim bize ömür verdiği sürece Reis'in yanındayız"

Bu yaşına kadar her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini belirten Orhan Seçkiner adlı vatandaş, "Kazanacağımızı biliyorduk, çok şükür bu günlerimize. Rabbim yine nasip etti Reis ile yola devam. Rabbim bize ömür verdiği sürece her zaman Reis'in yanındayız, Kahramanmaraş yanında. Gördünüz onların gerçek yüzünü, depremde bize yardım gönderdiler, buradan onlara oy çıkmadı diye onları da haram ettiler. O düşüncede olan herkesi Allah'a havale ediyorum bizler vatanını ve milletini seven Edeler'iz ve burası Edeler diyarıdır. Tüm vatan hainlerine burada olduğumuzu göstermeye geldik" dedi.

"Bu adamı çok seviyoruz"

Kutlamalara 2 aylık bebeği ile gelen Aysel Topaktaş ise, "Çok mutluyuz, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Kutlamalara 2 aylık bebeğim ile geldim" diye konuşurken eşi Hüseyin Topaktaş da, "Allah başımızdan eksik etmesin bu adamı. Bu adamı aşırı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk turda da sokaklarda olduğunu belirten vatandaşlar, "Reisimizi kutluyoruz Allah'a şükürler olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

