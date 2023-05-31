Vodafone, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklar için konteyner teknoloji sınıfı açtı

Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklar için konteyner teknoloji sınıfı açıldı. Proje kapsamında bölgede 4 konteyner teknoloji sınıfı kurulacak ve bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek. Toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta çocuklar için konteyner teknoloji sınıfı kuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesinde bu yıl ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar oldu.

Bu çerçevede nisan ayında Adıyaman'daki çocuklar için konteyner teknoloji sınıfı kuran Vodafone'un sıradaki durağı Kahramanmaraş olarak belirlendi. Depremden etkilenen çocuklar için Kahramanmaraş'ta konteyner teknoloji sınıfı açan şirket, reklam yüzü Aras Bulut İynemli'yi de çocuklarla buluşturdu.

Konteyner teknoloji sınıfının açılışına katılan İynemli, ilk ziyaretini Kahramanmaraş Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu'na yapan gezici eğitim çadırında da çocuklarla bir araya geldi. Oyuncu, depremden etkilenen çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İynemli, yaşanan büyük afetin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirterek, "Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremden etkilenen çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesinin afet bölgesindeki çocuklarımızın hayatında önemli bir renk, geleceğe yönelik hayallerinde önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Bu projeyi gönülden destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Gezici eğitim çadırı, afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek

Verilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesiyle, afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında bölgede 4 konteyner teknoloji sınıfı kurulacak. Ayrıca, bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek. Konteyner sınıflar ve gezici eğitim çadırında, 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek ve oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanacak.

Projeyle, toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.