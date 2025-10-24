Haberler

Kahramanmaraş'ta Cinayet Kurbanı Kadın ve Annesinin Cenazesi Defnedildi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen Fatma Funda Görkem ve annesi Gülistan Görkem'in cenazeleri toprağa verildi. Cinayet olayının ardından zanlı intihar etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın ile annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Fatma Funda Görkem (37) ve annesi Gülistan Görkem'in (69) cenazeleri, yakınları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak Ferhuş Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Anne ve kızın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Fatma Funda ve Gülistan Görkem'in cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 22 Ekim'de Hakan Y, eski eşi Fatma Funda Görkem ve annesi Gülistan Görkem'i öldürmüş, üvey kızını yaralamıştı. Kaçan zanlı, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
