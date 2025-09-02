Kahramanmaraş'ta Cinayet: 17 Yaşındaki Genç, Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü

1) ARKASINDAN YAKLAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ; CİNAYET KAMERADA

KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan husumetli olduğu F.G. (17) tarafından bıçaklanan Onur Toy (29), yaşamını yitirdi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Toy, kaldırımda yürürken husumetlisi F.G. arkasından yaklaşarak bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Onur Toy, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda F.G., Toy'u bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Polislerin başlattığı çalışmada, F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.