Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu Mahallesi istasyon mevkiinde içinde küçükbaş hayvan, saman ve odunların bulunduğu Mustafa Bolat'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri, küçükbaş hayvanları dışarı çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, tedbir amacıyla bölgenin elektriği kesildi.

Yangında, ahır tamamen kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 1350 saman balyası ise tamamen yandı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, İtfaiye, Yangın, Ahır, Güncel, Haberler

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