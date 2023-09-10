Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Kızıleniş Mahallesi Küçükimalı mevkiinde çıkan orman yangını hakkında yürütülen soruşturmada, 1 kişi gözaltına alındı.

Türkoğlu'nun Kızıleniş Mahallesi Küçükimalı mevkiinde geçtiğimiz günlerde orman yangını meydana gelmişti. Yangına 8 arazöz, 5 helikopter, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 1 ambulans, 2 iş makinesi ile müdahale edilirken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında yaklaşık 50 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü tespit edilirken, yangın ile ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde orman yangınının insan unsurlu çıktığı tespit edildi. Ormanlık alanın hemen bitişiğinde bulunan zeytin bahçesinde çay pişirmek için ateş yakıldığı, semaverden sıçrayan ateşin öncelikle otluk alana daha sonra ormanlık alana sıçradığı tespit edildi. Olayla ilgili M.Ç. (46) isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ