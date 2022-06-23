Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. AA / Tunahan Akgün - Güncel 112 Acil Çağrı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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