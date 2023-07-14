Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve orman bölge müdürlüğünün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evler tedbir amaçlı boşaltıldı ve yangın sonucunda yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dereli Mahallesi Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.