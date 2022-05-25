Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hartlap Mahallesine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yapılan aramada bin 313 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda sırasında arabasıyla kaçmaya çalışan M.B. ekipler tarafından yakalandı.

Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca, arabasında ise av tüfeği ele geçirildi.

Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen zanlı M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İzzet Mazı - Güncel

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