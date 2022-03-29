Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı

??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 110 şüpheliden 62'si tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 110 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 62'si tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş Büro, Güncel, Haberler

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